"Брестоблимущество" опробует новый формат проведения аукционов

20 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский областной территориальный фонд государственного имущества опробует новый формат проведения аукционов по продаже неиспользуемых государственных объектов недвижимости, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор фонда Павел Манько.

"Брестоблимущество" предложит в мае-июне участникам торгов специальные подборки объектов. Например, 15 июня состоится тематический аукцион "Бани в сельской местности. Все по цене от Br24,5", где на торги будет выставлено 25 лотов с начальной ценой продажи, равной одной базовой величине (сейчас базовая величина составляет Br24,5). Это здания бань, расположенных на территории Дрогичинского, Кобринского, Малоритского, Барановичского районов. На аукционе под названием "Специальная подборка объектов соцкультбыта. Все от Br24,5" попытаются продать 19 лотов, включающих здания школ, амбулаторий, детских садов, библиотек, сельских клубов, расположенных в разных районах области. По такому же принципу будет организован аукцион "Специальная подборка под торговые и административно-производственные объекты" 29 мая, где на торги будет выставлено 14 лотов.

"Стараемся внедрить новые способы привлечения покупателей на аукционы: группируем объекты по их назначению, значимости, состоянию, территориальной принадлежности. Пока это новинка в организации работы по продажам объектов недвижимости. Если первая серия тематических торгов даст хороший результат, будем проводить их в дальнейшем на постоянной основе", - сказал Павел Манько. Он отметил, что на май-июнь традиционно приходится пик аукционов. Обычно к этому времени появляются новые объекты, которые впервые выставляются на торги, что повышает к ним интерес со стороны потенциальных покупателей. Так, фонд "Брестоблимущество" планирует в текущем году выставить на продажу более 100 новых объектов недвижимости, в том числе по 60-и торги уже назначены.

Всего на 1 апреля в регионе было выставлено на продажу 113 объектов неиспользуемой государственной собственности. За январь-март фондом "Брестоблимущество" и горрайисполкомами продано 24 объекта недвижимости на общую сумму Br462 тыс.-0-

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