Брестская область переняла эстафету в акции "Бегущие города"

1 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня состоится символический благотворительный забег проекта #velcombegom в помощь детям, сообщили БЕЛТА организаторы.

К акции "Бегущие города" первой присоединилась Гомельская область. Эстафету у нее перенял Брестский регион. Его жителям предлагается выходить на пробежки по 5 августа. Пробежав как можно больше километров, любители спорта смогут оказать помощь Брестскому областному детскому центру медицинской реабилитации "Томашовка". Там проходят лечение дети и подростки от 6 до 18 лет с заболеваниями психоневрологического, ортопедо-травматологического и кардиологического профиля.

Для участия в акции нужно выходить на пробежки со смартфоном и любым мобильным фитнес-приложением, затем сделать публикации в социальных сетях с указанием своего результата и хештегами #velcombegom #brest. В Бресте сегодня состоится символический благотворительный забег, в котором смогут поучаствовать все желающие помочь детям. Старт намечен на 18.00 на площадке у главного входа в мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой".

Акция "Бегущие города" - это новый этап благотворительного проекта #velcombegom, реализуемого по инициативе компании velcom и Министерства здравоохранения. Его участниками станут все регионы Беларуси. С 6 августа забеги стартуют в Могилевской области, затем в Витебской и Гродненской областях. Завершат эстафету жители Минской области. Результаты проекта будут объявлены 4 сентября на итоговой пресс-конференции в Минске.

Проект #velcombegom - это благотворительная спортивная инициатива компании velcom, направленная на помощь нуждающимся детям и детским медицинским учреждениям. Забеги проводятся ежегодно начиная с 2015 года.-0-