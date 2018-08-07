Брестская область перевыполнила задание I полугодия по строительству жилья

7 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская область перевыполнила задание первого полугодия по строительству жилья, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Сергей Лободинский.

Строительство жилья в Брестской области идет с опережением. За январь-июнь в регионе построено 307,1 тыс. кв.м жилья, что составило 48,9% годового задания. При этом постановлением Совета Министров общий ввод жилья в регионе за I полугодие должен был составить не менее 219,8 тыс. кв.м, или 35% годового задания.

Из общего объема введенных жилых помещений 165,9 тыс. кв.м приходятся на индивидуальное жилищное строительство, 136,9 тыс. кв.м сданы в многоквартирных жилых домах.

С господдержкой построено 117 тыс. кв.м, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, свои жилищные условия улучшила 1151 многодетная семья (82,4 тыс. кв.м), построено 277 социальных квартир (4,9 тыс. кв.м), 20 семей отселены из ветхого жилья в новое, сельхозорганизации построили для специалистов 14 домов (1,35 тыс. кв.м).

В регионе в текущем году планируется построить 336 жилых помещений коммерческого пользования общей площадью 18,1 тыс. кв.м. В том числе будет возведено три арендных дома в Бресте (73 квартиры), в Барановичах (96) и Пинске (72). Остальные 95 арендных квартир появятся в составе многоквартирных жилых домов в Березовском, Ганцевичском, Дрогичинском, Ивановском, Ивацевичском, Лунинецком, Ляховичском, Малоритском, Пружанском и Столинском районах. На эти цели планируется направить Br16,7 млн. В том числе Br11,2 млн - из областного бюджета, Br2,6 млн - из средств городов и районов, Br2,9 млн - из средств, поступающих от сдачи жилых помещений коммерческого пользования. За первое полугодие введено 6,7 тыс. кв.м арендного жилья (116 жилых помещений), или 38,1% от годового задания. По итогам года ожидается выполнение заданий в полном объеме.-0-