Чемпионат Европы по шашкам среди ветеранов соберет под Гродно спортсменов из 10 стран

31 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы по шашкам-100 среди ветеранов соберет под Гродно спортсменов из 10 стран. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил один из организаторов соревнований судья международного класса Александр Анисько.

Турнир проводится в 18-й раз. Беларусь представительный форум принимает впервые. Шашечные баталии с 2 по 9 сентября пройдут на базе оздоровительного лагеря "Сузорье" в Гродненском районе.

"Место проведения выбрано не случайно. Гродненский район иностранцы могут посещать на срок до 10 суток без визы. Этим мы с удовольствием и воспользовались", - рассказал Александр Анисько. Он отметил, что, помимо хозяев турнира, участие в нем примут спортсмены из Германии, Израиля, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, России, Украины, Франции.

Всего будет около 30 участников. Это шашисты, завершившие активные выступления. Среди них те, кто в свое время успешно выступал на турнирах самого высокого уровня. Победители будут определяться сразу в трех возрастных группах: старше 50, старше 60 и старше 70 лет. Посоревнуются ветераны в трех видах программы: молниеносной (блиц), быстрой (рапид) и классической.

Чемпионат проводят Европейская конфедерация шашек и Белорусская федерация шашек.-0-