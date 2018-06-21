Четыре новых детских сада построят в Гродненской области до конца года

21 июня, Ошмяны /Корр. БЕЛТА/. Четыре новых детских сада будут введены в эксплуатацию в Гродненской области до конца 2018 года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Новые детские сады возводятся в Островце, Щучине, Новогрудке и Гродно. "Мы уделяем большое внимание развитию социальной инфраструктуре. Это будут современные детские сады, оснащенные всем необходимым, в том числе бассейнами. Каждый из них минимум на 200 мест", - отметил Владимир Кравцов.

Он подчеркнул, что возводятся в регионе и спортивные, и культурные объекты. Например, в Островце создается современный стадион, готовится к открытию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, баней, фитнес-центром. Спортивный центр планируется возвести и в Новогрудке, будет реконструирована биатлонная база "Селец", расположенная недалеко от этого города. Среди других важных социальных объектов - завершение строительства хирургического комплекса ЦРБ в Волковыске.

В области также проводится системная работа по сохранению историко-культурного наследия. Продолжаются реставрационно-восстановительные работы в Старом замке в Гродно и Лидском замке, усадебно-парковом комплексе в Святске, усадьбах в деревнях Краски и Подороск. По словам Владимира Кравцова, регион славится своими замками и практически на всех этих объектах проводятся работы по реставрации и консервации. В 2018 году из фонда Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства выделено свыше Br1,1 млн на сохранение фрагментов Гольшанского и Кревского замков. В этом году начнутся работы по консервации с реставрацией северо-западной стены Кревского замка в Сморгонском районе и Северной башни Гольшанского замка в Ошмянском районе.

Владимир Кравцов отметил, что в Гродненской области немало неравнодушных людей, готовых помочь в сохранении исторических объектов. За счет, прежде всего, частной инициативы ведется восстановление замка в Любче и усадьбы в Щорсах в Новогрудском районе. Такие начинания получат поддержку.-0-