Четыре станции обезжелезивания построят в 2018 году в Брестской области

2 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Четыре станции обезжелезивания воды построят в 2018 году в Брестской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела водопроводно-канализационного хозяйства областного управления ЖКХ Андрей Круглей.

В текущем году за счет средств областного бюджета запланированы строительство и реконструкция 29 объектов водопроводно-канализационного хозяйства, в том числе четыре станции обезжелезивания. В частности, новые станции появятся в д. Малая Колпеница Барановичского района, агрогородках Яечковичи Ивановского и Хотислав Малоритского районов, а также в городе Высокое. На эти цели в бюджете области запланировано Br850 тыс.

Выбор объектов, по словам собеседника, обусловлен готовностью проектно-сметной документации, большим числом абонентов и качеством питьевой воды. Так, в деревне Яечковичи с 1,1 тыс. населения централизованным водоснабжением обеспечено 84% потребителей. Между тем содержание железа в воде в семь раз превышает нормативный показатель. "Сейчас проводятся тендеры по выбору генподрядчиков по строительству объектов. К работам приступят как только будут определены организации, которые по поручению заказчика возьмутся за реализацию проектов", - уточнил начальник отдела.

Еще Br750 тыс. бюджетных средств будет направлено в текущем году на строительство сетей водоснабжения и водоотведения на условиях долевого участия населения. В планах значатся 18 объектов в Бресте, Пинске, Жабинковском, Ганцевичском, Пружанском, Ивановском, Дрогичинском и Кобринском районах. Также в нынешнем году продолжится начатая ранее реконструкция очистных сооружений в Лунинце, Пинске и Бресте. В первом полугодии запланирована к вводу новая главная канализационная насосная станция в Ганцевичах, строительство которой ведется за счет средств займа Международного банка реконструкции и развития.

На 1 января 2018 года 90,5% потребителей Брестской области было обеспечено качественной питьевой водой. В частности, водой нормативного качества обеспечены все городские жители, в настоящее время аналогичная работа ведется в городских поселках и агрогородках. В соответствии с государственной программой "Комфортное жилье и благоприятная среда" задача стоит обеспечить до 2020 года 100% потребителей региона водоснабжением питьевого качества.-0-

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