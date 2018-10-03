Четырехполосную бетонную дорогу построят на подъезде к Могилеву со стороны Чаус

3 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевском районе начата реконструкция автодороги Р122 Могилев-Чериков-Костюковичи, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела технического надзора и подготовки производства РУП "Могилевавтодор" Павел Скребунов.

Проект реализуется в соответствии с государственной программой по развитию и содержанию автомобильных дорог. Он предполагает строительство бетонной дороги первой категории с двумя полосами движения в обе стороны на подъезде со стороны Чаус в Могилев. Протяженность реконструированного участка составит 5,5 км. Здесь будет также построено два путепровода, а в районе поселка Малая Боровка два подземных пешеходных перехода. Решение о реконструкции дороги принято в связи с увеличением интенсивности движения и нагрузки.

"Специалисты уже рассчитали конструкцию дороги под интенсивность и нагрузку движения с учетом перспективы. К примеру, только верхний слой бетонного покрытия составит 20 см, - сказал Павел Скребунов. - Срок службы бетонных дорог более чем в два раза выше, чем асфальтобетонных, к тому же на них нет ограничения нагрузки транспорта на дорожное полотно".

Генподрядчик ОАО "Дорожно-строительный трест №3" приступил к подготовительным работам: выносу инженерных конструкций, расчистке дорожных полос. Строить саму бетонку начнут в 2019-м, а завершить все работы планируется в 2020 году.

Реконструкция будет вестись с временным ограничением скоростного режима движения транспорта по существующей магистрали.-0-