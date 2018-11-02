Число пострадавших от укусов клещей в Минской области снизилось почти на четверть

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество обратившихся к медикам граждан по поводу присасывания клещей в марте-октябре этого года уменьшилось почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщили БЕЛТА в Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

За указанный период в организации здравоохранения Минской области из-за укусов клещей обратились около 4 тыс. человек, в том числе 1,2 тыс. детей (в марте-октябре прошлого года - более 5,3 тыс. и 1,35 тыс. соответственно). Укусы зафиксированы как в населенных пунктах (2,3 тыс. случаев), так и в лесном массиве (почти 1,7 тыс.).

Специалисты обращают внимание, что во избежание заболевания нужно соблюдать определенные правила поведения. Во время посещения леса необходимо носить головной убор и светлую одежду, максимально закрывающую открытые участки тела и препятствующую проникновению клещей. На одежду или кожу открытых участков тела стоит наносить специальные отпугивающие средства. Рекомендуется проводить тщательные самостоятельные и взаимоосмотры через каждые 1-2 часа нахождения в лесу и сразу же после выхода из него. Кроме того, не нужно брать с собой из леса растительность, так как можно принести с ней в дом клещей.

При обнаружении на теле присосавшегося клеща необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства или травмпункт. Сделать это следует как можно скорее, потому что максимальный профилактический эффект достигается в первые 72 часа после укуса. Если же обратиться в медицинское учреждение нет возможности, клеща следует самостоятельно удалить любым доступным способом. Например, раскачивая за брюшко, пинцетом или при помощи скользящей петли из прочной нити, накинутой как можно ближе к хоботку. Если после удаления он останется в коже, его следует извлечь стерильной иглой, а место укуса обработать любым спиртосодержащим средством. После чего надо обратиться к специалисту о необходимости профилактического лечения.-0-