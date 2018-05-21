Число заболевших Лайм-боррелиозом в Минской области в марте-апреле снизилось на треть

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заболевших Лайм-боррелиозом в Минской области в марте-апреле текущего года снизилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

За указанный период зарегистрировано 9 случаев заражения Лайм-боррелиозом. Это на 31% ниже, чем за аналогичный период 2017 года, когда было зарегистрировано 13 случаев заболевания. Всего за медицинской помощью из-за укусов клещей в организации здравоохранения Минской области обратились 168 человек, из них 62 ребенка. Случаев заболевания клещевым энцефалитом не зарегистрировано.

Специалисты территориальных центров гигиены и эпидемиологии проводят энтомологический надзор на территориях детских летних оздоровительных лагерей, оздоровительных учреждений, парковых и лесопарковых зон, пригородных зон массового отдыха населения, баз отдыха и туризма, кемпингов, мотелей и других объектов. В апреле в Минской области 303,8 тыс. кв.м обработано акарицидами.

По информации Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, на начало мая текущего года в целом по Беларуси за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратились более 1,8 тыс. человек, что превышает уровень обращений за аналогичный период 2017 года. Наибольшее количество нападений клещей отмечается в лесу и сельской местности.

Раннему началу сезона активности клещей и связанному с этим увеличению их численности способствовала высокая температура воздуха во второй половине весны. Так, по результатам энтомологического мониторинга в лесных массивах в апреле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого численность клещей возросла в полтора раза.

Санэпидслужба напоминает о мерах профилактики клещевых инфекций. При выезде на природу необходимо надевать головной убор и одежду светлых тонов, плотно прилегающую к запястьям и щиколоткам, а также каждые два часа осматривать свою одежду и открытые участки тела, чтобы вовремя обнаружить и снять клещей. Для отпугивания паразитов рекомендуют использовать репелленты.

При обнаружении клеща необходимо обратиться в организации здравоохранения по месту жительства или пребывания. Медики удалят насекомое и назначат профилактическое лечение.-0-