Делегации из 17 городов-побратимов поздравили Гомель с 876-летием

15 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Делегации из 17 городов-побратимов принимают участие в мероприятиях, посвященных 876-й годовщине первого упоминания о Гомеле в летописях. Официальный прием гостей прошел в общественно-культурном центре, передает корреспондент БЕЛТА.

Поздравить город над Сожем прибыли друзья из Протвино, Ульяновска, Магнитогорска, Курска, Ростова-на-Дону, Воронежа, Брянска, Красносельского района Санкт-Петербурга (Россия), Днепра, Чернигова (Украина), Нови-Сада (Сербия), Харбина, Чэнду (Китай), Кутаиси (Грузия), Клермон-Феррана (Франция), а также делегации из Витебска и Бреста.

Председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко поделился последними успехами и достижениями областного центра. Мэр подчеркнул, что в последнее время значительно укрепился международный статус города. "Гомель - активный участник движения породненных городов. В рамках партнерских побратимских отношений налажен контакт с 32 городами. Мы проводим совместные спортивные мероприятия, сотрудничаем в образовательной сфере, торговле и производственной кооперации", - рассказал председатель горисполкома.

Представитель каждой делегации передал приветственный адрес руководству областного центра и горожанам. "История Беларуси и Украины, Гомеля и Чернигова тесно переплетена судьбами людей. Дружба между нашими городами скреплена веками и на века вперед", - отметил черниговский городской глава Владислав Атрошенко. Он подчеркнул, что по ряду направлений у Гомеля есть чему поучиться, что перенять.

"Сегодня наши города отмечают небольшой, но юбилей - 20 лет побратимских отношений. За это время накоплен огромный багаж совместных мероприятий, встреч, добрых дел. Уверен, что и в будущем мы будем укреплять наши связи на благо двух братских народов. Хочу пожелать и руководителям города, и его жителям богатырского здоровья, чтобы хватило сил на реализацию всех планов и идей", - поздравил глава города Протвино Валерий Борисов.

Во время приема был подписан протокол в честь 20-летия заключения договора о дружбе городов Протвино и Гомеля. Поздравил город над Сожем и самый молодой побратим - китайский Чэнду, с которым подписано соглашение о побратимских отношениях в августе этого года. Одним из подарков родственного города стала яркая хореографическая зарисовка на открытии международного конкурса "Сожскi карагод".

Почетных гостей пригласили на все праздничные площадки, которые развернулись по случаю Дня города. Центр Гомеля превратился в одну масштабную зону торжеств. Немало сюрпризов подготовили и во всех районах.-0-