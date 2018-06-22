Делегации из городов-побратимов ждут на День города в Витебске

22 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Делегации из городов-побратимов примут участие в торжествах, посвященных празднованию 1044-й годовщины основания города на Двине, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

Гостями Витебска станут более 30 официальных лиц из городов-побратимов и тех, с которыми заключены договоры о сотрудничестве и партнерстве. Среди них представители Латвии, Польши, Болгарии, Китая и России. Также приедут гости из областных и районных центров Беларуси.

Торжества стартуют в городе на Двине 23 июня. В этот день на площади Победы состоятся конкурсы на самого высокого человека и детских колясок, будут работать игровые площадки ГАИ, МЧС, кинологической группы службы охраны. Воинская часть 5524 угостит участников праздника солдатской кашей. Возле ратуши пройдет возложение цветов к месту казни мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, будет работать открытая выставка "Витебск в годы оккупации".

После обеда торжественно откроют музей фотографии имени Сигизмунда Юрковского по улице Толстого, 7. Здесь можно будет посмотреть выставочную экспозицию, понаблюдать за таинством, проходящем в "темной" комнате, выпить чашку ароматного кофе и сфотографироваться в старинном ателье, получив фотокарточку в стилистике образца фотосалонов Витебска XIX века. Не менее притягательным для витебчан станет открытие скульптур "Витебский великан" и "Лучеса".

Также с 12.00 на площади Тысячелетия стартует "Праздник ветра". Здесь организаторы запланировали конкурс воздушных змеев, мастер-классы, лекции и выступление музыкантов. Рядом развернется исторический лагерь с интерактивной площадкой. А в парке имени Фрунзе более 100 участников реконструируют Витебско-Оршанскую наступательную операцию 1944 года.

Вечером в Летнем амфитеатре состоится торжественное заседание и праздничный концерт "Мой город - моя любовь!". После 23.00 на фронтальной стене ратуши покажут фильмы. На протяжении всего дня пройдут различные концертно-развлекательные программы, литературные чтения, турнир по интеллектуальным играм и др. Финальным аккордом праздника станет фейерверк и световое шоу.

Воскресенье 24 июня пройдет как День молодежи. В различных точках города будут проводиться танцевальные конкурсы, велопробег, битва диджеев, работать площадки по воркауту, лазертагу, фитнесу, а также площадки хендмейда, иллюзионистов и аквагрима. На площадке по силовому экстриму белорусский спортсмен, участник чемпионата мира 2018 по силовому экстриму и чемпион Украины 2017 года Александр Булавко попытается протянуть машину МЧС весом 7 т на расстояние 15 м. Разнообразит программу второго дня и урбан-арт форум "Прастора". Основным событием его станет хакатон на тему Smart City, где встретятся IТ-специалисты, дизайнеры, урбанисты, экологи. Эксперты поразмышляют на тему умного города и попробуют разработать его концепцию.

Кроме того, 23-24 июня будут организованы экскурсии на теплоходах по Западной Двине. А музеи города в эти дни приглашают посетить тематические выставки.-0-