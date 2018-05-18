Делегации из пяти стран примут участие в праздновании Дня города в Барановичах

18 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах 19-20 мая пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню города, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома.

В нынешнем году второй по величине город Брестской области отмечает свое 147-летие. В праздничных торжествах примут участие побратимские делегации из польской Гдыни, украинского Нововолынска, латвийской Елгавы, литовского Шауляя. Также 19 мая Барановичи обзаведутся новым побратимом. Партнерское соглашение будет подписано с Магаданом. Стороны намерены развивать сотрудничество в экономике, торговле, образовании, культуре, туризме и других сферах жизнедеятельности.

Председатель Барановичского горисполкома Юрий Громаковский расскажет зарубежным гостям о направлениях развития региона, будут обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества между городами-побратимами. Представители делегаций посетят ОАО "Торгмаш", Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Барановичский завод станкопринадлежностей, ООО "Диприз", санаторий "Чаборок".

Праздничные мероприятия пройдут на 10 площадках. В частности, на центральной сцене на площади Ленина состоится церемония чествования лауреатов почетного звания "Человек года", которые по итогам 2017 года внесли весомый вклад в социально-экономическое развитие города. Юрий Громаковский вручит заслуженные награды 11 труженикам - представителям сферы промышленности, строительства, торговли, образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры.

На Дне города жители и гости Барановичей смогут найти себе развлечения на любой вкус. Будет работать выездная торговля, выставка-ярмарка народных умельцев, запланировано выступление уличных театров. Внимание отдыхающих привлечет праздник скульптурных композиций, во время которого "оживут" персонажи известных городских скульптур. На центральной площади пройдет концерт эстрадной музыки. Его завершит красочный фейерверк. Гуляния продолжатся 20 мая. В частности, желающие смогут посетить фестивали красок и водных фонариков, концерт духовых оркестров.-0-