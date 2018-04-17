17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. День распространения информации об аутизме пройдет 19 апреля на выставке "Искусство лего", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

На один день площадка в ТРЦ Galleria Minsk, где проходит выставка "Искусство лего", автор которой - Натан Савайя, известный американский художник из Нью-Йорка, превратится в платформу для общения. На ней семьи, столкнувшиеся с проблемой аутизма, смогут узнать о различных формах терапии, получить консультации специалистов и принять участие в мастер-классах. На территории выставки будут работать: Центр поддержки детей с аутизмом, Центр канистерапии "Корса", художественная студия "Каляки-Маляки". Время проведения мастер-классов и консультаций - с 11:00 до 13:00.

Существует множество вариантов терапии, в том числе и лего-терапия. Это одно из направлений в обучении и развитии дошкольников, которое позволяет построить учебный процесс на новом уровне. В нем трудные задачи решаются с помощью веселой игры, что устраняет негативное отношение ребенка к трудностям и способствует развитию познавательного интереса.

Тьяго Нетребко, сын известной оперной дивы Анны Нетребко, - особенный мальчик, амбассадор и лицо выставки "Искусство лего" в Минске. Играм с конструктором отведена значительная часть его терапии и обучения, и результаты превосходят все ожидания. Кроме того, Тьяго большой поклонник лего и всего, что делает Натан Савайя.

"Лего-терапия является частью арт-терапии как вспомогательного метода при лечении аутизма, - поясняет руководитель Центра поддержки детей с аутизмом Олег Трофимович. - Если говорить о детках, развивающихся обычно, то она идет за ними, за их интересами и развивает творческий подход к жизни, воображение. Арт-терапия может помогать формировать тонкие и общие моторные движения, целенаправленность поведения, налаживать контакт, быть островком отдыха и позитивных эмоций. Позже для некоторых людей она может становиться основой для творческого самовыражения и даже полем для профессиональной деятельности".

Центр поддержки детей с аутизмом - единственное частное предприятие в Беларуси, специализирующееся на оказании помощи детям с аутизмом. За три года существования Центра коррекционно-диагностическую помощь получили более 300 детей. На постоянной основе в центре занимается более 30 детей. В организации работают разнопрофильные специалисты. Их отлаженная система взаимодействия позволяет дать аутизму оптимальный отпор, ослабляя его влияние на развитие ребенка.

Во время акции 19 апреля Центр канистерапии "Корса" проведет для детей занятия со специально обученными собаками. Они направлены на коррекцию, реабилитацию и социальную адаптацию детей и взрослых с особенностями развития, страхами, трудностями в коммуникативной сфере. Занятия предполагают непосредственный контакт с животным. Собаки имеют все необходимые прививки и плановые гигиенические обработки.

Важно помнить, что при любой терапии родители являются обязательными членами единой команды. В тесном сотрудничестве семьи со специалистами для ребенка подбираются наиболее подходящие методы работы. "Мы хотим сделать все, что в наших силах, чтобы способствовать становлению комплексной системы помощи людям с аутизмом и их семьям в Беларуси", - отметили организаторы и участники акции.-0-