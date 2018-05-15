День семьи в Гродно отметят парадом детских колясок

15 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Театрализованное шествие "Под парусом любви" с участием 60 детских колясок состоится сегодня в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации Ленинского района города.

Традиция таким образом отмечать День семьи в Ленинском районе зародилась четыре года назад. С тех пор праздник из местного мероприятия вырос до брендового фестиваля, собирающего большое количество участников и зрителей. Старт параду будет дан на Советской площади в 17 часов, финиширует шествие в парке им. Жилибера.

Фантазию участников, отмечают в администрации Ленинского района, не ограничивают. Каждый год родители превращают коляски и малышей в сказочные корабли, автомобили, героев популярных книжек, фильмов и мультиков. Традиционно победители определяются в нескольких номинациях, но в этом году призы и подарки получат все участники шествия. Возглавит парад лимузин, порадуют зрителей ростовые куклы.

Продолжится мероприятие большим детским праздником в парке им. Жилибера. В частности, здесь пройдет фестиваль мыльных пузырей, запланировано выступление иллюзиониста. Для детей будут работать интерактивные спортивные и игровые площадки, пройдут танцевальные и гимнастическая шоу-программы. Выступят перед зрителями коллективы Гродненского городского центра культуры, учреждений образования Ленинского района. Запланированы также выступления кинологов.-0-