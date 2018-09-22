День смайлика проведут в минском парке Горького

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник для подростков "День смайлика" (Smile Day) проведут сегодня в минском парке Горького, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

Фестиваль позитива и здорового образа жизни соберет свыше 400 представителей спортивных направлений и различных молодежных субкультур, организаций и движений. Будут звучать известные мелодии из сериалов "Универ", "Новая общага", песни молодого исполнителя Дмитрия Каминского, молодежные композиции.

Перед зрителями вступят белорусские воркаутеры, команды КВН. Откроется интерактивная площадка дополненной реальности. Предусмотрены дегустации напитков, катание на гироскутерах, бросание красками Холи, флешмобы, мастер-класс от белорусской финалистки программы "Танцы на ТНТ" Юлии Косьминой.

Одним из центральных событий станет квест по локациям с вручением призов. Подростки испытают себя на выносливость, запечатлеют свой образ в фотозоне, узнают о способах управления эмоциями, значении жестов. Молодые журналисты смогут опубликовать свои заметки на популярном молодежном интернет-портале teenage.by.

Каждый год 19 сентября отмечается необычный праздник - День рождения электронного символа смайлика. В 1982 году профессор университета Карнеги-Меллона (США) Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа, идущие подряд - двоеточие, дефис и закрывающую скобку для обозначения улыбающегося лица в тексте, который набирается на компьютере.

Организаторами мероприятия выступают Министерство здравоохранения Беларуси, редакция газеты "Медицинский вестник" и молодежный интернет-портал teenage.by.-0-