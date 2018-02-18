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Депутаты должны знать чаяния людей и активно решать проблемы избирателей - Кравцов

Регионы 18.02.2018 | 11:50
Владимир Кравцов
Владимир Кравцов
Выборы депутатов в местные Советы Новости сюжета Выборы депутатов в местные Советы
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18 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Депутаты должны знать чаяния людей и активно решать проблемы и вопросы избирателей. Такое мнение сегодня журналистам высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, проголосовав на избирательном участке №7 в Гродненской городской гимназии, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Кравцов рассказал журналистам, что пришел на выборы с хорошим настроением. Он подчеркнул важность политической кампании для каждого жителя страны.

"В регионе в местные советы всех уровней - от сельского до областного - будут избраны свыше 2,3 тыс. депутатов. Хотелось бы, чтобы в их число вошли активные, достойные люди, которые знали бы чаяния и ожидания избирателей, помогали им решать проблемы и вопросы. Они также активно должны взаимодействовать с органами исполнительной власти, участвовать в обсуждении планов, программ, тех направлений, на которые тратятся немалые средства", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что многое зависит от конструктивной работы органов исполнительной и представительной власти.

"Нам очень важно мнение депутатов, их позиция по тем или иным направлениям. Депутат каждый день встречается с людьми, разговаривает, выслушивает их просьбы, вопросы - он лучше всех знает их чаяния и проблемы. И очень важно, чтобы эти проблемы доходили до органов исполнительной власти", - подчеркнул Владимир Кравцов. Он отметил, что принята программа социально-экономического развития Гродненской области на 2018 год. И необходимо, чтобы был общественный контроль за тем, как она будет исполняться, как будут реализованы конкретные направления, подпрограммы. Депутаты также должны подключиться к разработке программы на 2019 год и на средне- и долгосрочную перспективу.

В Гродненской области в списки для голосования включены более 776 тыс. избирателей. Как сообщили в Гродненской областной избирательной комиссии, в регионе сегодня открыты 675 участков. В основном голосование проходит в привычных для людей местах недалеко от места их жительства, граждане заранее получили приглашения с указанием адреса участка для голосования и телефона комиссии, сведения были также опубликованы в средствах массовой информации. В помещениях участков в Гродненской области установлено около 500 прозрачных урн. За ходом голосования следят 3,8 тыс. наблюдателей. Для голосования слабовидящих подготовлены трафареты и увеличительные стекла (лупы), на многих участках обеспечена безбарьерная среда. Помощь лицам с ограниченными возможностями и пожилым людям на участках готовы оказать волонтеры.-0-

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Теги
выборы в Беларуси, Гродненская область, Кравцов, местные выборы
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