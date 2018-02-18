Депутаты местных Советов должны активнее инициировать решение многих вопросов - Шерстнев

18 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Депутаты местных Советов должны активнее инициировать решение многих вопросов. Такое мнение высказал журналистам председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

Депутаты местных Советов - люди от народа, которые выделились своей ответственностью, желанием сделать жизнь лучше, благоустроить родные населенные пункты, сказал председатель облисполкома. "Мы должны выбирать тех, кто готов бескорыстно помогать людям, проявил и зарекомендовал себя в таких делах, - убежден Николай Шерстнев. - Не каждый человек способен обратиться в органы власти и добиться решения вопроса. А депутаты - это как раз те представители нашего народа, которые работают на людей совместно с властью, а потому должны сами активнее инициировать решение многих вопросов", - подчеркнул губернатор.

Николай Шерстнев сегодня принял участие в голосовании на избирательном участке №23 Витебска. При осуществлении выбора он прежде всего руководствовался активностью и патриотизмом предложенных кандидатур. "Это важно, ведь депутаты работают в тесной связке с органами власти. Только объединив усилия, мы можем сделать жизнь людей лучше", - отметил председатель облисполкома.

Вместе с руководителем области на данном избирательном участке свое гражданское право впервые реализовали студенты Витебской академии ветеринарной медицины. Станислав Кожевников и Дарья Шаш поделились, что ответственно подошли к выбору, заранее ознакомившись с биографией предложенных кандидатур. "Выполнить гражданский долг, отдав свой голос на выборах, - право и одновременно обязанность каждого человека. При этом важно сделать выбор осознанно, ведь он будет влиять на нашу дальнейшую жизнь", - убеждены они. Со знаменательным событием молодых людей поздравил Николай Шерстнев, вручив им сувениры и пожелав проявлять активную гражданскую позицию и в дальнейшем. -0-