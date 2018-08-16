Деревню в Слонимском районе терроризирует неизвестное животное

16 августа, Минск /Корр БЕЛТА/. Деревня Деревная Слонимского района Гродненской области подверглась нападениям неизвестного животного. Подробности озвучили в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

Неизвестный зверь повадился ночами ходить на подворья местных жителей и убивать их домашних питомцев. Люди боятся, что со временем хищник может добраться и до человека.

Одна семья утром обнаружила, что от пса, который верой и правдой 10 лет охранял их дом, остались только передние лапы и голова. На месте нападения - кровь и следы борьбы, а домашний скот нетронут. Собаке другой местной жительницы повезло, он выжил после схватки. Хозяйка выхаживает пса.

Жители предполагают, что дикий зверь проник в деревню ранним утром - тогда все собаки в округе подняли шум, рвались с цепи. Хищника никто не видел, но на дороге разглядели следы, похожие на кошачьи, но по размерам больше. Люди строят догадки вплоть до самых невероятных - про чупакабру. Охотник с 40-летним стажем Николай Болтрушко выдвинул свою версию: это был голодный волк или волчица, у которой где-то поблизости есть щенки.

Таких ЧП местные старожилы не припомнят. Чтобы оборонить себя и своих питомцев, сельчане по очереди ночью караулят опасного гостя, а охотники держат ружья наготове.-0-