Деревню в Слонимском районе терроризирует неизвестное животное

16 августа, Минск /Корр БЕЛТА/. Деревня Деревная Слонимского района Гродненской области подверглась нападениям неизвестного животного. Подробности озвучили в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.
Неизвестный зверь повадился ночами ходить на подворья местных жителей и убивать их домашних питомцев. Люди боятся, что со временем хищник может добраться и до человека.
Одна семья утром обнаружила, что от пса, который верой и правдой 10 лет охранял их дом, остались только передние лапы и голова. На месте нападения - кровь и следы борьбы, а домашний скот нетронут. Собаке другой местной жительницы повезло, он выжил после схватки. Хозяйка выхаживает пса.
Жители предполагают, что дикий зверь проник в деревню ранним утром - тогда все собаки в округе подняли шум, рвались с цепи. Хищника никто не видел, но на дороге разглядели следы, похожие на кошачьи, но по размерам больше. Люди строят догадки вплоть до самых невероятных - про чупакабру. Охотник с 40-летним стажем Николай Болтрушко выдвинул свою версию: это был голодный волк или волчица, у которой где-то поблизости есть щенки.
Таких ЧП местные старожилы не припомнят. Чтобы оборонить себя и своих питомцев, сельчане по очереди ночью караулят опасного гостя, а охотники держат ружья наготове.-0-
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