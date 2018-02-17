Детский избирательный участок открылся в Гродно

17 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно начал работу детский избирательный участок, передает корреспондент БЕЛТА.

Дети выбирают дерево-символ Октябрьского района Гродно. Среди кандидатов клен, дуб, ель, сосна, каштан и рябина. Детский избирательный участок работает параллельно с участком для голосования №114 на базе Гродненского областного института развития образования.

"Мы считаем, что очень важно прививать избирательную, экологическую культуру, активную гражданскую позицию с самых малых лет. Нельзя воспитывать ребенка только словами, рассказами или беседами, куда больший воспитательный эффект дают конкретные дела, в том числе через игровую деятельность", - отметила ректор Гродненского областного института развития образования Светлана Сергейко.

Светлана Сергейко

Идею создания такого участка предложила молодежь во время проведения открытого диалога. Поддержали инициативу в институте, горкоме БРСМ и администрации Октябрьского района Гродно. Партнерами детских выборов также выступили Гродненский областной комитет природоохранных ресурсов и окружающей среды, Гродненское государственное производственное лесохозяйственное объединение.

"Для нас важно мнение наших детей так же важно воспитание у них активной гражданской позиции, понимания того, что от их решения, их действий зависит облик двора, жилого района, города. Мы совместно продолжим работу по озеленению города", - сказал глава администрации Октябрьского района Олег Белинский. От выбора детей зависит, где будет высаживаться дерево-символ. В частности, аллея дубов и кленов заложена в новой парковой зоне в долине реки Лососянка у жилого района Фолюш. Продолжить озеленение планируют и в других местах города. Делать это будут вместе с детьми, тем более интересных событий впереди много. Октябрьский район, например, в 2018 году отметит 40-летие, а сам Гродно - свой 890-летний юбилей.

На избирательном участке

"Я проголосовала за дуб. Это сильное, красивое, крепкое дерево, которое растет и хорошеет веками, как и наш город", - со всей серьезностью отнеслась к голосованию второклассница гимназии №1 Татьяна Сак. А вот голоса пятилетних Насти и Кати Пугач разделились: одна из сестер выбрала рябину, а вторая - дуб.

Татьяна Сак

Настя и Катя Пугач

На участке все было по-взрослому: кабинки для голосований, урны, бюллетени, информация о кандидатах. Создана даже своя избирательная комиссия, а за ходом выборов следили наблюдатели. Отдать свой голос мог любой житель Гродно в возрасте до 18 лет. Явка избирателей была высокой, в первые минуты выстраивались даже очереди. А каждого из проголосовавших ждал памятный подарок.

Екатерина Корец

Как рассказал Олег Белинский, к необычной акции в Октябрьском районе Гродно присоединились все учебные заведения. Всего на территории района открылись 24 детских участка, как ожидается, проголосуют на них около 16 тыс. мальчишек и девчонок. Итоги голосования станут известны вечером 17 февраля.

К слову, это уже не первый подобный опыт института. В сентябре 2016 года здесь предложили детям проголосовать за любимого мультипликационного героя, ростовая фигура которого должна была принять участие в празднике ко Дню города. Все прошло успешно и, что важно, понравилось детям.-0-

Фото Леонида Щеглова