Детский сад будущего представили в Минске

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детский сад будущего построили в микрорайоне Новая Боровая под Минском. Сегодня журналистам и жителям представили инновационный проект, передает корреспондент БЕЛТА.

Здание отличает необычный дизайн, яркий фасад с разноцветными кругами и современная инфраструктура, где нашли отражение идеи, подсказанные детьми. Так, в холле гостей встречает символ садика, давший ему название, - семиметровый жираф.

Со второго этажа вместо традиционной лестницы малышам предлагают спуститься по настоящей горке. В спортзале оборудован небольшой скалодром, в детсаде есть пищеблок, актовый зал и медицинский блок, комнаты для воспитателей. Стены коридоров украшают детские рисунки.

Всего здесь откроется восемь групп, которые смогут принять 150 мальчиков и девочек. Группы для детей старшего возраста оборудованы встроенным двухуровневым игровым комплексом, что вдвое увеличивает площадь для игр и позволит их разнообразить. Мебель изготовлена по спецзаказу из экологически чистых материалов.

Детская площадка на улице укомплектована современными игровыми комплексами, в том числе создан городок для изучения правил дорожного движения. Одно из новшеств - мини-огород, где малыши будут выращивать различные растения. Имеется помещение для хранения санок, самокатов, машинок.

Проект в рамках государственно-частного партнерства реализовала компания "А-100 Девелопмент". Детский сад в ближайшее время будет передан на баланс Минского райисполкома и сможет принять первых воспитанников. Объем инвестиций в объект оценивается в сумму около $3 млн.

"Этот садик - только один шаг в развитии жилого района. Строится еще одно детское дошкольное учреждение, в оформлении которого будут использоваться космические мотивы. В 2019 году также появится школа будущего. Всего в Новой Боровой будет восемь детских садов", - отметила директор компании Светлана Шевлик.

По ее словам, представленный детский сад не имеет аналогов в мире. Разработчики проекта ориентировались на развитие у детей творческих способностей.-0-

Фото Оксаны Манчук