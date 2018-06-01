1 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Директор турфирмы из Норвегии стал 25-тысячным безвизовым туристом в Гродно в 2018 году, передает БЕЛТА.

Магне Версланд из пригорода Осло приехал в Гродно, чтобы своими глазами увидеть Фестиваль национальных культур.

Директор турфирмы из Норвегии Магне Версланд

"У нас есть свой фотоклуб, который посещает уроженка Гродно. Она много рассказывала о городе, о необычном празднике. Безвизовый режим позволил организовать поездку. Впечатления? Я очень хотел увидеть страны бывшего Советского Союза. Был удивлен, насколько Гродно европейский город, нам нравится все: архитектура, люди, прием", - рассказал Магне Версланд. С ним в Гродно приехали полтора десятка коллег из фотоклуба. Визит запланирован на 5 дней. Сам Магне Версланд отмечает, что уже начал планировать повторную поездку.

Группа туристов из Норвегии

Он был удивлен повышенным вниманием к себе и своей группе. Ведь норвежец стал 25-тысячным безвизовым туристом, посетившим Гродно в 2018 году. Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович вручил ему ценные подарки, а также символический паспорт туриста, где на английском языке представлена наиболее востребованная со стороны иностранных гостей информация о регионе.

Директор турфирмы из Норвегии Магне Версланд и заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович

"Символично, что встречаем юбилейного туриста в день открытия Республиканского фестиваля национальных культур. Это еще раз подчеркивает, что Гродно в частности и Беларусь в целом открыты для гостей. В нашем гостеприимном городе с каждым годом все больше туристов, и мы рады каждому из них", - рассказал Виктор Лискович. Он подчеркнул значительный рост иностранцев, воспользовавшихся правом без визы посетить регион: в прошлом году за аналогичный период в Гродно побывали около 14 тыс. иностранцев.

Кстати, фестивальные дни могут поставить новый рекорд по количеству гостей. На ближайшие выходные для посещения Гродно зарегистрировались более 2,2 тыс. безвизовых туристов. Большинство таких гостей - граждане Польши и Литвы. Всего Гродно посетили жители 47 стран.

Группа туристов из Норвегии

С 1 января вступил в силу указ №462 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который увеличил срок временного пребывания в туристических целях иностранных граждан на срок до 10 суток, расширены территории для временного пребывания иностранных туристов, увеличено количество пунктов пропуска для безвизового въезда в туристических целях. Доступная для безвизовых туристов зона под Гродно была расширена на весь Гродненский район. Помимо автомобильных пунктов пропуска, доступными для такого рода гостей стали железнодорожный и авиационный транспорт. С 28 апреля начал работу сезонный пункт пропуска "Лесная-Рудавка", расположенный на белорусско-польской границе на Августовском канале. Здесь границу могут пересечь те, кто путешествует пешком или на велосипеде, а также на маломерных судах: яхтах, катерах, байдарках. Доступна "Лесная-Рудавка" и для безвизовых туристов.-0-

Фото Леонида Щеглова