Директора на день выберут на БМЗ

18 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. День открытых дверей пройдет на Белорусском металлургическом заводе 23 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"В прошлом году мероприятие собрало около 2 тыс. гостей. В этот раз оно также обещает быть ярким и зрелищным. Программа подразумевает различные экскурсии, выставки, конкурсы и выступления", - отметили в пресс-службе.

Начнется праздник в 10.00. Более 500 маршрутных карт для квеста "Прийти! Увидеть! Получить!" будут выданы детям. Проследовав по указанному маршруту и сделав соответствующие отметки, мальчики и девочки получат в подарок мягких зубрят с логотипом БМЗ. Автоматически ребята станут участниками акции "Юный директор". "Генеральный директор завода Анатолий Савенок методом жеребьевки выберет временного преемника. Он сможет издать собственный приказ, посетить кабинет заводского руководителя и получит приз", - прокомментировали на предприятии.

Также во время Дня открытых дверей будут работать выставки металлопродукции, технологического автотранспорта и используемой на предприятии спецодежды. Своим мастерством будут удивлять водители погрузчиков во время конкурса "Ловкие маневры". Для гостей организуют фотозоны. Кроме того, можно будет отправиться в заводской музей, пункты общественного питания и уголок здоровья. В новом формате в этом году пройдут обзорные экскурсии по территории завода: организаторы подготовили конкурсы и маршрут с посещением производств.

Одним из ярких моментов праздника станет стилизованное выступление средневековых рыцарей. Такой подарок подготовил профсоюзный комитет БМЗ. Облаченные в латы воины продемонстрируют мастерство владения мечами и луками, проведут для детей тематические конкурсы. Позитива добавят и выступления силачей, гигантские аэромедведи, номера коллективов Дворца культуры металлургов, народные игры и катание на лошади.

На предприятии подчеркнули, что нынешний День открытых дверей БМЗ будет носить не только развлекательный, но и социальный характер. "Специальными гостями праздника станут 25 воспитанников Жлобинского социально-педагогического центра. Также в этот день будет организован сбор средств на лечение Дарьи Сержан, страдающей от острого лимфобластного лейкоза. Для ее лечения в немецкой клинике необходимо собрать 280 тыс. евро. Каждый, кто на Дне открытых дверей сделает пожертвование на лечение девочки, получит специальную наклейку или памятный приз", - рассказали в пресс-службе. Все собранные средства будут перечислены на благотворительный счет Дарьи.

Продлится День открытых дверей БМЗ до 13.00.-0-