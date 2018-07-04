Длина торговых рядов на празднике "Купалье" составит более 1 км

4 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Длина торговых рядов на празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей") в агрогородке Александрия Шкловского района составит более 1 км, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Могилевского облисполкома Андрей Кунцевич.

Гостей и участников праздника будут обслуживать более 80 субъектов торговли и общественного питания, в них организуют не менее 3 тыс. посадочных мест. Общая длина торговой экспозиции составит более 1 км, а это 139 различных торговых точек. Свою продукцию представят предприятия Беллегпрома, Белгоспищепрома, Минсельхозпрода, Могилевского облпотребсоюза, индивидуальные предприниматели, ремесленники и др.

Впервые в формате мероприятия пройдет выставка продукции Минского тракторного завода "Зроблена ў Беларусі", а могилевская булочно-кондитерская компания "Домочай" отвечает за работу площадки "Каравайная сяліба" с дегустацией и торговлей хлебобулочными и кондитерскими изделиями, безалкогольными напитками. На данной площадке будет организован также "Праздник кваса".

"Сегодня можно говорить, что подготовка площадки и самого мероприятия вышла на финишную прямую: завершается монтаж и оформление главной сцены, активно ведется установка и обустройство торговых рядов, начато формирование тематических площадок. Буквально через два дня на луговине Днепра вырастет настоящий город, гостей которого ждет масштабная, яркая и разноплановая культурно-развлекательная программа. Мы ожидаем, что за два дня праздник "Купалье" посетят не менее 100 тыс. гостей и туристов", - выразил уверенность Андрей Кунцевич.

Для доставки гостей и участников к месту проведения праздника будет традиционно выстроена удобная транспортная логистика. Организованы 18 дополнительных поездов региональных линий по маршрутам Орша - Копысь - Могилев и Могилев - Копысь - Орша и обязательная остановка на станции Копысь всех проходящих пассажирских поездов; дополнительные автобусные маршруты Могилев - Александрия и Шклов - Александрия. Как обычно, для гостей праздника, прибывающих на собственном транспорте, будет организована работа автомобильных стоянок с подвозом до Александрии низкопольными автобусами, позволяющими перевозить инвалидов-колясочников.

Для жителей и гостей Могилева от поездов региональных линий, пребывающих с праздника в ночное время, планируется организовать дополнительные рейсы отдельных маршрутов городского транспорта.

Праздник состоится 7-8 июля на берегу Днепра в агрогородке Александрия Шкловского района. В первый раз он прошел в 2010 году. Идею проводить фестиваль в Александрии тогда поддержал глава государства. Гуляния традиционно пройдут в живописном месте, около моста, который соединяет не только два населенных пункта - Александрию и Копысь, но и две области - Могилевскую и Витебскую.

Организаторами мероприятия выступают Министерство культуры Беларуси, Могилевский облисполком и Шкловский райисполком. Генеральный партнер проекта - ОАО "МТЗ-холдинг", генеральный информационный партнер - телеканал "ОНТ".-0-