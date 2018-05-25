Дни делового сотрудничества с Новосибирском пройдут в Беларуси 28 мая - 1 июня

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни делового и экономического сотрудничества "Новосибирск - Беларусь" пройдут 28 мая - 1 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Мероприятия дней запланированы в Минске, Могилеве, Гомеле, Бобруйске. Состоятся деловые встречи, отраслевые круглые столы.

Российская делегация посетит Минск 28-29 мая. Ее возглавляют руководители мэрии Новосибирска, в составе - ведущие производственные предприятия и научные организации города. В программе визита значится посещение холдинга "Белкоммунмаш", переговоры с руководством Мингорисполкома в городской ратуше, презентация промышленного потенциала региона. На 29 мая намечено участие делегации в Белорусском промышленном форуме.

Промышленный, научный и образовательный потенциал Новосибирска на Белорусском промышленном форуме представят Новосибирский завод химконцентратов, Новосибирский государственный аграрный университет, научно-производственная фирма АРС ТЕРМ, ООО "Болид", ООО "Айвойс Технолоджи", фирма "Комбест", Завод сибирского технологического машиностроения, Новосибирский патронный завод, НПО "Автоматика".

Проведение серии мероприятий позволит укрепить имеющиеся и установить новые интеграционные связи, увеличить товарооборот.-0-