Дни Минска открываются в Санкт-Петербурге

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни Минска пройдут в Санкт-Петербурге 11-13 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Запланированы встречи председателя Мингорисполкома Андрея Шорца с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. Стороны планируют подписать дорожную карту по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству до 2020 года. Кроме того, соглашение о сотрудничестве заключат администрации Фрунзенского района Минска и Курортного района Санкт-Петербурга, Центральных районов Санкт-Петербурга и Минска.

12 сентября пройдет Форум делового сотрудничества, где будет представлен торгово-экономический и инвестиционный потенциал столицы. В нем примут участие ОАО "Медицинская инициатива", ЗАО "Белорусский спутник", РУП "Центркурорт", холдинг "Белкоммунмаш", "Минскхлебпром" и др. Концерн "Беллегпром" представит коллекции одежды изо льна.

По 16 сентября на площади у станции метро "Проспект Большевиков" развернулась выставка-продажа белорусских товаров, в которой принимают участие более 40 предприятий Минска.

Также в городе на Неве откроется фотовыставка "Минск: возрожденная история" из фондов Музея истории города, пройдут товарищеские матчи по баскетболу, волейболу, настольному теннису, соревнования по художественной гимнастике, концерт мастеров искусств. Специалисты в области здравоохранения и образования проведут круглые столы и посетят профильные учреждения.

Проведение Дней Минска за рубежом стало ежегодной традицией. В 2013-2017 годах Дни прошли в Москве, Риге, Милане (во время "Экспо-2015"), Санкт-Петербурге, Белграде, Омске, Москве.-0-