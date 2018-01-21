Дни открытых дверей проводит Центральная научная библиотека НАН

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси с 22 января по 1 февраля проводит дни открытых дверей в честь Дня белорусской науки, сообщили БЕЛТА в библиотеке.

Центральная научная библиотека НАН приглашает молодых ученых, преподавателей, аспирантов, студентов, учащихся и всех заинтересованных ознакомиться во время обзорной экскурсии с историей библиотеки, ее информационными ресурсами и услугами, а также с редкими изданиями, представленными на выставке "Научная книга сквозь призму времени". Экспозицию составляют западноевропейские и российские научные издания XVII-XVIII веков из фонда отдела редких книг и рукописей ЦНБ НАН Беларуси. На выставке представлены издания по физике, математике, химии, биологии, медицине, географии, философии, праву, искусствоведению, языкознанию, оставившие заметный след как в истории научной мысли своего времени, так и в истории книгопечатания.

Среди наиболее ценных экспонатов - знаменитый трактат "Великое мастерство артиллерии" (1676) военного инженера и теоретика артиллерии из Великого княжества Литовского Казимира Семеновича, прижизненное издание труда шведского естествоиспытателя Карла Линнея "Роды растений" (1764), "Древняя российская история" (1766) Михаила Ломоносова и переведенная им же на русский язык "Вольфианская экспериментальная физика" (1760), один из томов 12-томной "Истории Польши" (1711) Яна Длугоша, "Описание земли Камчатки" (1786) русского географа первой половины XVIII века Степана Крашенинникова.

В холле первого этажа библиотеки демонстрируется выставка "Навука Беларусі: інавацыі, тэхналогіі, прыярытэты". Представленные энциклопедические и справочные издания, монографии, сборники научных трудов, материалы международных и республиканских конференций и симпозиумов 2016-2018 годов ознакомят с основными направлениями фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок белорусских ученых по важнейшим направлениям естественных, технических и гуманитарных наук.

Выставка открыта для всех посетителей библиотеки с 9.00 до 19.45. Вход свободный, по предварительной записи.-0-