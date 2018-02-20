Дни скидок проведут магазины Минска 24 и 25 февраля

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Единый день скидок" пройдет 24 и 25 февраля в крупных универмагах и магазинах Минска, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Скидки в магазинах и универмагах Минска

ОАО "ЦУМ Минск" - 20%

ООО "Торговый дом "На Немиге" - 20%

ОДО "Вероника" (ул. Притыцкого, 38) - 15%

ООО "Домолюкс" (ул. Волгоградская, 5) - 15%

ОАО "Світанак" (пр. Независимости, 58, пр. Независимости, 3-2, ул. Есенина, 76, ул. В.Хоружей, 17, ул. Налибокская, 1) - 15%

ООО "Детский мир" - 10%

24 февраля единый день скидок устроят:

ОАО "ГУМ" - 24%

ТКУП "Универмаг Беларусь" - 25% (для держателей дисконтных карт)

УП "Кирмаш" - 22% (для держателей дисконтных карт)

ЗАО "Лянок" (пр. Независимости, 46) - 18%

ОАО "Трикотажторг" (ул. Платонова 30/2) - 18%

ООО "Старт-Х" (ул. Долгобродская 26) - 15%

Магазины торгового центра "Столица" 24 и 25 февраля предложат скидки от 5 до 50%.

Кроме того, 24 и 25 февраля скидку 15% на товары отдельных производителей предоставят, в частности, ООО "Вильнюс-1" (ул. Калиновского, 55), ТЗАО "Пальмира" (ул. Шугаева, 3/1), 25 февраля - ЗАО "Сандрик" (пр. Газеты Правда, 40). 24 февраля в ЗАО "Гаспадар и Гаспадыня" (пр. Независимости, 131) цены будут снижены на 20%.-0-