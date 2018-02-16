Доля МВТ в топливном балансе Брестской области по итогам 2017 года составила 34,5%

16 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Доля местных видов топлива в топливном балансе Брестской области по итогам 2017 года составила 34,5%, сообщил сегодня на итоговой коллегии областного управления ЖКХ его генеральный директор Сергей Кудрявец, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2017 году доля местных видов топлива в топливном балансе области составила 34,5% при задании 37,6%. Принятые меры по переводу в прошлом году четырех котельных суммарной мощностью 9,8 мегаватт на использование МВТ оказались недостаточными для достижения планового показателя", - отметил руководитель областного управления ЖКХ.

На текущий год задание по доле МВТ коммунальникам еще не доведено. Вместе с тем для обеспечения наращивания его использования в этом году планируется ввод в эксплуатацию трех котельных на МВТ суммарной мощностью 27 мегаватт. В том числе котельную мощностью 12 мегаватт введут в Кобрине, в Барановичах по Слонимскому шоссе - котельную мощностью 9 мегаватт, котельную на 6 мегаватт - по ул. Чкалова в Ляховичах. Кроме того, будет завершено строительство котельной на местном топливе мощностью 6 мегаватт в микрорайоне Тексер в Барановичах.

"Эти мощности позволят увеличить объемы использования местного топлива на 6 тыс. условных единиц, или прирасти по доле МВТ на 2%. Финансирование работ по котельной в Кобрине и двум котельным в Барановичах осуществляется за счет средств Международного банка реконструкции и развития. По котельной в Ляховичах источники финансирования пока не определены", - уточнил Сергей Кудрявец.

Кроме того, в области разработан план-график оптимизации системы теплоснабжения организаций ЖКХ с выводом из эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, выработавшего свой эксплуатационный ресурс. До 2025 года такие работы необходимо провести на 199 котельных. В прошлом году мероприятия были выполнены по 25 котельным. В текущем году аналогичные работы планируется провести по 14 теплоисточникам. Помимо бюджетных средств (Br1 млн) на эти цели планируется привлечь средства Международного банка реконструкции и развития, РУП "Белинвестэнергосбережение".-0-

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