13 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Дорожное покрытие и тротуары на прилегающей к стадиону "Динамо" территории будут обновлены. Об этом заявил сегодня журналистам генеральный директор ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Денис Глинский, передает корреспондент БЕЛТА.

"В связи с II Европейскими играми, которые пройдут в Минске в 2019 году, будут обновлены дорожное покрытие и тротуары на прилегающей к стадиону "Динамо" территории. Но это не значит, что мы забудем о других улицах в Минске. Сейчас подготавливается программа, на сессии Мингорсовета в конце марта она будет рассмотрена, выделено финансирование на текущий ремонт с полной заменой асфальтобетонного покрытия на многих минских улицах", - отметил Денис Глинский.

По его словам, специалисты "Горремавтодора" будут работать не только на центральных улицах, но и в спальных районах. "В прошлом году мы сделали пять улиц в микрорайоне Сокол. В этом году планируем завершить работы - там осталось три или четыре улицы", - рассказал Денис Глинский.-0-