19 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Дорожную карту по созданию промышленных холдингов разработают в Витебской области. Эти планы были озвучены сегодня на совещании по вопросам развития промышленного комплекса региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Витебская область намерена расширять практику организации холдингов и создать такие объединения в промышленности. Комментируя по просьбе журналистов планы руководства области, первый заместитель председателя Витебского облисполкома Олег Мацкевич отметил, что холдинги имеют преимущества в условиях жесткой конкуренции. Планируется объединять обувщиков, швейников, машиностроителей, станочников. При этом в объединения войдут и учебные заведения, которые готовят специалистов для промышленного комплекса.

"На совещании было много разговоров о кадрах, их дефиците и квалификации. Предприятиям самим необходимо активно заниматься этой проблемой. Дело в том, что если мы сами не будем готовить кадры для своих производств, то не будет перспектив для дальнейшего развития. А как готовить самим? В холдинге. Когда в нем будут крупные предприятия швейной, обувной промышленности, вузы и колледжи. Так примерно мы должны объединяться и развиваться", - сказал первый заместитель председателя облисполкома.

Он добавил, что все предложения, которые сегодня были вынесены на рассмотрение, будут обобщены, досконально проработаны и приобретут вид дорожной карты. "Будет принято и соответствующее решение облисполкома, так как это было сделано по сельскому хозяйству", - заключил Олег Мацкевич.-0-