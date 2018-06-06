ДОСЬЕ: К 60-летию города Новополоцка

Новополоцк - белорусская "нефтяная столица" - по праву считается одним из самых молодых городов страны. Он был заложен на живописном берегу Западной Двины в 1958 году, когда в этих краях началось строительство нефтехимического комплекса. За несколько десятилетий город нефтяников, расположенный на территории Витебской области в 12 км от Полоцка, сильно разросся: в настоящее время его населяют свыше 101,5 тыс. жителей.

История города

История Новополоцка началась с постановления правительства СССР "О мероприятиях по дальнейшему развитию нефтяной промышленности", датируемого 9 июля 1954 года. Согласно этому документу, площадкой для строительства крупного нефтеперерабатывающего предприятия в Беларуси должен был стать Полоцкий район, а точнее - участок, пересекаемый нефтепроводом "Дружба".

Новополоцк. Фото из архива

В августе 1955 года проектный институт "Ленгипрогаз" приступил к детальному изучению будущей площадки промышленного узла. В это же время Витебский филиал института "Белгоспроект" занялся разработкой проекта нового города. В марте 1958 года Совет Министров БССР принял решение об организации в Полоцке строительного треста №16, которому присвоили наименование "Нефтестрой". В апреле 1958 года создана дирекция Полоцкого нефтеперерабатывающего завода и строительство предприятия было объявлено всесоюзной ударной комсомольско-молодежной стройкой.

У фонтана. Фото из архива

Летом 1958 года на левобережье Западной Двины появились палатки первых энтузиастов, прибывших по реке на катере. Вскоре стройка приобрела невероятный размах: в ней участвовали инженеры, техники, опытные рабочие не только из Беларуси, но и других союзных республик. Приезжие селились в близлежащих деревнях, жили в вагончиках, палатках. Помимо необходимой производственно-технической базы в это время возводилось жилье для рабочих-нефтяников, создавалась инфраструктура: к осени 1959 года были построены детский сад, баня, столовая, кинотеатр, магазины. По Указу Президиума Верховного Совета БССР 22 октября 1959 года был основан рабочий поселок Полоцкий.

Дворец бракосочетания в Новополоцке. Фото из архива

Масштабная стройка привлекала молодежные отряды из разных концов страны. Многим удалось пройти путь от простых мастеров до талантливых руководителей. Звание Героя Социалистического Труда получили А. Козлов, А. Кремень, Л. Новожилов, П. Денисов и другие.

За пять лет на месте 30 деревень был построен город. В 1963 году поселок Полоцкий получил статус города областного подчинения и был переименован в Новополоцк. Стремительный рост промышленного производства способствовал активному притоку населения в молодой город: если в 1959 году в Новополоцке поселились 1211 человек, то к 1963 году количество жителей превысило 13 тыс.

Скульптура "Уличный музыкант". Фото из архива

В первое десятилетие в Новополоцке уже работали три общеобразовательные школы и одна вечерняя, три библиотеки, музыкальная школа, клуб и Дворец культуры нефтяников, кинотеатр "Космос", политехникум, два ПТУ, был открыт парк культуры и отдыха. Население обслуживали три поликлиники, появилась больница. В юбилейном 1968 году распахнуло свои двери музыкальное училище. Тогда же было принято решение о создании городского музея.

На улицах Новополоцка. Фото из архива

Самым главным событием первого десятилетия стало строительство первенцев нефтехимии Беларуси: нефтеперерабатывающего завода и чуть позже - химкомбината. Именно этим предприятиям город обязан своим возникновением. В 1963 году новополочанами был получен первый белорусский бензин, а в 1968-м - первый полиэтилен.

В 1970-е годы город продолжал активно развиваться: увеличивалось количество жителей, росло их благосостояние. Постепенно улучшалась инфраструктура: открывались новые школы, поликлиники, были построены новый кинотеатр "Юность" и спорткомплекс "Атлант". В 1974 году по улицам Новополоцка был пущен первый скоростной трамвай.

В 1970-е годы Новополоцк посещали руководители партии и правительства СССР и БССР: председатель Совета Министров СССР А. Косыгин, первый заместитель председателя Совета Министров СССР К. Мазуров, председатель Совета Министров БССР Т. Киселев, первый секретарь ЦК КПБ П. Машеров. Приезжал в город и дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт П. Климук, а также множество высокопоставленных зарубежных гостей.

Новополоцк. Фото из архива

В то время о Новополоцке много говорили и писали в СМИ. В 1972 году на экраны вышел художественный фильм под названием "Улица без конца" (авторы сценария И. Герасимов, А. Леонтьев). Картина воплощала собирательный образ молодого города, представленный в облике его жителей - строителей Новополоцка и рабочих-нефтяников.

В последние десятилетия Новополоцк продолжает расти и развиваться. Предполагается, что в перспективе городская черта будет продвигаться по побережью Западной Двины до постепенного слияния с Полоцком.

Символика города

В 2002 году у Новополоцка появились собственные флаг и герб, автором которых стал член Союза художников Беларуси В. Лукьяненко. На них изображена стилизованная эмблема города - белая кувшинка, которую древние славяне считали оберегом от всяческих несчастий. В символике Новополоцка цветок олицетворяет стремление к красоте и обновлению, справедливости и достоинству, миру и процветанию. Кроме того, белоснежная кувшинка напоминает о мифическом Белом городе, будто бы соединенном с Полоцком подземным тоннелем, проходящим под Двиной.

Современный Новополоцк

В настоящее время Новополоцк является масштабным промышленным центром, на территории которого располагаются завод "Полимир" ОАО "Нафтан", "Новополоцкжелезобетон", завод "Измеритель", Новополоцкая ТЭЦ и другие предприятия. Градообразующим является гигант нефтепереработки "Нафтан", выпускающий свыше 70 наименований нефтехимической продукции. Более 70% его продукции направляется на экспорт, главным образом в страны Евросоюза.

ОАО "Нафтан". Фото из архива

ОАО "Нафтан". Фото из архива

В Новополоцке работают порядка 275 предприятий малого и среднего бизнеса, хорошо развита спортивная и туристическая инфраструктура. Город обладает высоким образовательным потенциалом: помимо общеобразовательных и специализированных школ действуют Новополоцкий государственный политехнический колледж, государственный музыкальный колледж и училище олимпийского резерва. Подготовкой специалистов с высшим образованием занимается Полоцкий государственный университет.

Компьютеризация лечебного процесса в поликлинике ОАО "Нафтан". Фото из архива

Сегодня Новополоцк - комфортный и благоустроенный город, в котором жилые ансамбли и промышленная архитектура гармонично сочетаются с красивым природным ландшафтом. В 1984 году оригинальный городской комплекс был отмечен Государственной премией БССР.

В 2011 году Новополоцк первым среди белорусских городов был удостоен звания "Город, дружественный детям".

Новополоцк поддерживает деловые, дружеские и культурные связи с городами России, Украины, Литвы, Латвии, Польши, Франции, Китая.

Новополоцк - культурная столица Беларуси 2018 года

2018 год, ставший для Новополоцка юбилейным, также принес ему почетное звание культурной столицы Беларуси. В настоящее время в городе работают около 10 государственных учреждений культуры. Более 35 местных коллективов различной направленности удостоены звания "заслуженного", "народного" или "образцового". Ежегодно в городе проводится свыше 3 тыс. различных мероприятий, многие из которых уже стали местными брендами. Наибольшую популярность завоевали Международный конкурс юных исполнителей эстрадной песни "Хали-Хало", открытый межгосударственный конкурс юных пианистов городов-побратимов Новополоцка "Музычная лілея", Межрегиональный пленэр-конкурс юных художников "Палітра Прыдзвіння", праздник национальной культуры "Вераснёвая палітра".

Костел Найсветейшего господа Иисуса. Фото из архива

В 2016 году Новополоцк стал победителем республиканского конкурса "Город культуры в Год культуры" в номинации "Лучший город областного подчинения".

В нынешнем году Новополоцк подготовил для жителей и гостей города особенно насыщенную культурную программу. Будет организовано множество фестивалей, творческих встреч, концертов и конкурсов. Главный культурный проект "Лілея сяброўства" объединит 16 мероприятий, направленных на развитие и укрепление международных культурных связей с зарубежными городами-побратимами.

Скульптурная группа. Фото из архива

Этой весной одной из самых ярких страниц культурной жизни Новополоцка стал II Открытый городской конкурс хореографического творчества "Танцующий город", который собрал в новополоцком Дворце детей и молодежи представителей 23 хореографических коллективов. В сентябре 2018 года состоится фестиваль "КінаНаваполацк-2018", посвященный 90-летию первого белорусского фильма "Людзі на балоце". Также намечаются фестиваль дворовых площадок "Таленты нашага двара", молодежный бал "Вянок Тэрпсіхоры", городской молодежный форум "Час цяперашні" и множество других увлекательных культурных событий. В целом запланировано около 250 оригинальных мероприятий.-0-