Два новых резидента СЭЗ "Витебск" планируют инвестировать в проекты около $125 млн

22 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Два новых предприятия - резидента СЭЗ "Витебск" планируют направить на реализацию проектов суммарно около $125 млн инвестиций, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ.

Оба проекта будут осуществлять отечественные инвесторы. ООО "ВитебскКабель" намерено создать производство оптического волокна и преформ (заготовок для оптиковолокна). Завод планируется возвести в секторе №1 на территории бывшего военного аэродрома на окраине областного центра.

Второй проект реализуется в Орше. ООО "Грузовая служба-Запад" будет развивать услуги по предоставлению в аренду железнодорожного подвижного состава (всего более 400 единиц).

До конца года количество резидентов СЭЗ может увеличиться еще на 10 предприятий, которые прорабатывают возможность реализации проектов с общим объемом заявленных инвестиций не менее $250 млн. Всего с момента образования СЭЗ "Витебск" привлечено в экономику порядка $732 млн, добавили в администрации.

СЭЗ "Витебск" образована в 1999 году, занимает территорию свыше 2,4 тыс. га и состоит из 13 секторов, в том числе 7 в Витебске, 4 в Оршанском, а также по одному в Витебском и Поставском районах. Резидентами СЭЗ зарегистрированы 39 предприятий с участием инвесторов из 12 стран, которые осуществляют деятельность более чем по 25 производственным направлениям (машиностроение, электроника, ветеринария, химическая, топливная, пищевая, легкая промышленности и др.). Общая численность работающих на предприятиях-резидентах почти 11 тыс. человек.-0-