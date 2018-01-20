Две новые специальности появятся в Полесском госуниверситете

20 января, Брест /Алевтина Черноволова - БЕЛТА/. В Полесском государственном университете летом текущего года откроется набор абитуриентов по двум новым специальностям, сообщила корреспонденту БЕЛТА ответственный секретарь приемной комиссии пинского вуза Светлана Клещева.

Новшества коснутся факультета банковского дела. Абитуриенты, выбравшие специальность "финансовая и банковская экономика", будут получать высшее образование на протяжении четырех лет. Выпускникам будет присвоена квалификация экономиста-аналитика. "Сейчас недостаточно быть просто экономистом. Необходимо обладать аналитическими способностями, т.е. комплексно и системно решать поставленные задачи. Мы уверены, такие специалисты будут очень востребованы. Они смогут работать в научно-исследовательских институтах, аналитических агентствах, банках, финансовых корпорациях", - отметила Светлана Клещева.

Обучающий курс по специальности "лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи)" рассчитан на четыре с половиной года. Студенты получат дипломы специалистов по межкультурным коммуникациям, переводчиков-референтов. Примечательно, что первый набор рассчитан только на абитуриентов, владеющих английским языком. "Молодые люди получат возможность профессионально реализовать себя в сфере малого бизнеса, рекламы, смогут трудоустроиться в организации, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность", - добавила ответственный секретарь приемной комиссии ПолесГУ.

В Полесском государственном университете обучаются более 4 тыс. студентов. Они получают образование по 15 специальностям на экономическом, биотехнологическом факультетах, а также банковского дела и организации здорового образа жизни.-0-

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