24 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Две школы и три детских сада откроют в Гродненской области в 2019 году. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Гродненской области создаются условия для качественного образовательного процесса. Много внимания уделяется новому строительству. Школа в Гродно в спальном районе Ольшанка станет самой большой в области: это современный объект, оборудованный по последнему слову, с большой спортивной базой и бассейном. Еще одна школа возводится в Островце. Ввод их в эксплуатацию планируется летом 2019 года", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что обширная программа реализуется по строительству детских дошкольных учреждений. В 2018 году построены 4 детских сада. Введен новый сад в Островце, в сентябре откроются сады в Гродно, Щучине и Новогрудке. Параллельно закладывается еще несколько дошкольных учреждений. В 2019 году планируется ввести в строй сады в Скиделе, Лиде и Островце.

"Выполнен большой объем работы по подготовке материально-технической базы учреждений образования к новому учебному году. Немало было сделано в плане ремонтов и модернизации. Использовались средства как областного бюджета, так и иных источников финансирования", - рассказал Владимир Кравцов. В частности, в последние годы в регионе пользовались кредитными линиями Всемирного банка. Сейчас реализуется первый транш в размере $10 млн: он позволил решить проблемы в Вороново, Островце, Ивье, Ошмянах. Эта работа продолжается, есть договоренность о втором транше на $8 млн.

О задачах, которые стоят перед педагогами региона, во время совещания рассказал начальник главного управления образования Гродненского облисполкома Александр Сонгин. "В области 56% школьников не охвачены профильными классами, поэтому именно для них с этого учебного года трудовое обучение будет организовано на базе как самих школ, так и учреждений профессионально-технического образования. Учителям и руководителям необходимо будет уделить внимание этому вопросу, чтобы быстро и в минимальный срок сгладить возникающие шероховатости", - подчеркнул он.

Среди других актуальных вопросов - детский травматизм, активизация воспитательной, информационной, профориентационной работы. В этом плане высшие и средние учебные заведения региона оперативно реагируют на вызовы и запросы экономики. Приостанавливается обучение по утратившим актуальность специальностям, вводятся востребованные. "Если говорить о среднем специальном и профессионально-техническом образовании, то среди нововведений - специальности, связанные с техникой, автомобильным транспортом, мехатроникой", - отметил Александр Сонгин. Востребованными остаются профессии из сферы услуг: повара, парикмахера и других. На некоторые из них при поступлении в учебные заведения есть конкурс.

Сегодня в большом зале облдрамтеатра в Гродно состоялось областное совещание руководящих работников и специалистов образования. Его темой стали состояние и основные направления совершенствования работы региональной системы образования. В этом году в Гродненской области за парты сядут почти 113 тыс. школьников, из них почти 12 тыс. первоклашек. Работать с ними будут около 20 тыс. педагогов, свыше 800 из них - молодые специалисты.

Торжественное заседание завершилось премьерой мюзикла "Зямля бацькоў - жыцця крыніца", посвященного Году малой родины. Участие в мюзикле приняли 17 коллективов, представляющих учреждения общего и среднего образования, а также сферу дополнительного образования. Это почти 150 юных артистов и около 50 педагогов почти со всех районов области. Постановка рассказала о разных исторических этапах Гродненской области. Все ее сцены проникнуты идеей любви к малой родине, сыновьей верности, преданности родной земле и землякам. В этом году впервые была организована прямая трансляция мюзикла в интернете, запланирован показ телеверсии постановки.-0-