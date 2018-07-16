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Две школы и три детских сада планируется ввести в Минске до конца года

Регионы 16.07.2018 | 10:26
Фото из архива
Фото из архива
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16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две школы и три детских сада планируется ввести в Минске до конца года, сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего в инвестиционную программу города на 2018 год включен 491 объект, заказчиком по которому выступают 38 организаций столицы. Объем инвестиций на эти цели предусмотрен в размере Br991 млн.

/Будет дополнено/.-0-

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Теги
детские сады, Минск, школы
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