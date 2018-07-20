Две тысячи минчан из-за неповеренных приборов учета получили повышенный счет за воду

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двум тысячам минчан, в квартирах которых своевременно не заменены счетчики, выставили повышенный тариф на воду, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник центра по расчетам с потребителями "Водосбыт" УП "Минскводоканал" Василий Ананич.

В столице по закону "Об обеспечении единства измерений" раз в шесть лет предусмотрена государственная поверка приборов учета. Ее цель - узнать, соответствуют ли приборы заявленным метрологическим требованиям. При несоблюдении межповерочного интервала вступают в силу нормы о безучетном потреблении коммунальных услуг. Начисления производятся по нормам и тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат.

По словам Василия Ананича, "Минскводоканал" сталкивается с большим количеством обращений граждан, которые получили повышенный счет за воду из-за неповеренных счетчиков. При этом предприятие неоднократно предупреждало о необходимости в течение 30 дней подать заявку на замену приборов учета, согласовать время прихода мастеров. Только весной около 5 тыс. абонентам высланы письменные уведомления. Кроме того, потребителей информировали по телефону. Но откликнулись далеко не все.

"Приборы учета, как и весы в магазине, подлежат поверке. Иначе мы не можем доверять их точности, - отмечает Василий Ананич. - После того как переводим жильцов на нормативное потребление - 8 куб.м воды на каждого зарегистрированного в квартире - получаем шквал жалоб. Люди говорят: "Мы не виноваты! "Минскводоканал" лютует…". Но мы же предупреждали. Это действенный механизм стимулирования поверки приборов учета и законности проведения расчетов. За июнь по полному тарифу заплатят около 2 тыс. минчан".

Нормативное потребление действует до того момента, пока жильцы не заменят счетчики на поверенные. В частности, семье из четырех человек будет начисляться плата за 32 куб.м воды.

Ежегодно в квартирах минчан меняется около 300 тыс. приборов учета. "Минскводоканал" напоминает, что государственная поверка бесплатна. Также не придется платить, если водомер выходит из строя в гарантийный период (два года). Процедура производится только государственным поверителем (по Минску и Минскому району - РУП "БелГИМ" на производственной базе предприятия). Ответственность как за исправность, работоспособность, сохранность документации, так и за своевременное проведение государственной поверки несет потребитель.

Посмотреть дату предыдущей поверки можно в паспорте прибора, в договоре на оказание услуг водоснабжения и водоотведения, а также на пломбе прибора (указывается квартал и год). Уточнить срок поверки и подать заявку на замену можно в контакт-центре ремонтно-механического цеха предприятия по телефонам +375 17 2145849, +375 44 5985073, +375 29 5705921 или по электронной почте poverka@minskvodokanal.by. Диспетчер согласовывает дату и время прибытия мастеров, которые демонтируют подлежащий замене прибор и установят новый.-0-