Движение транспорта будет временно ограничено на участке дороги Слобода-Паперня

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение всех видов транспортных средств будет временно ограничено сегодня на 13-м километре автодороги Р80 Слобода-Паперня, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Движение будет ограничено в обоих направлениях с 20.30 до 21.40 вблизи поворота на деревню Узборье Минского района. Здесь запланировано проведение следственного эксперимента.

Для исключения заторовых ситуаций Госавтоинспекция Минской области рекомендует автовладельцам планировать время и маршрут поездок с учетом этой информации.-0-