Движение транспорта через пункт пропуска "Урбаны" возобновится сегодня вечером

26 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Движение транспортных средств через пункт пропуска "Урбаны" на границе с Латвией возобновится сегодня вечером, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской таможне.

Пропуск транспортного потока начнется с 21.00. "Таким образом, грузовые автопоезда, следующие на выезд в Латвийскую Республику, имеют возможность пересечь границу через пункты пропуска "Урбаны" - "Силене" ранее запланированного срока. Просим субъектов хозяйствования учитывать данную информацию при пересечении государственной границы", - проинформировали в таможне.

Движение транспорта в данном пункте пропуска было прекращено с 4.00 24 апреля (по 26 апреля включительно) в связи с проведением работ по прокладке инженерных сетей. На этот период водителям рекомендовалось выбирать ближайший автодорожный пункт пропуска "Григоровщина" ("Патерниеки").-0-