Движение транспорта по внешней стороне МКАД в районе Лошицы открыто

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня открылось движение транспорта по внешней стороне МКАД в районе микрорайона Лошица, сообщает БЕЛТА.

Пешеходы могут передвигаться по новому тротуару под мостовой частью со стороны третьей опоры. Работы на внутренней стороне кольца продолжатся до начала ноября. Движение по всем направлениям МКАД, как и под путепроводом в сторону улиц Игуменский тракт и Бабушкина, планируется открыть к 7 ноября.

Как сообщалось, в начале августа на 19-м км МКАД в районе Лошицы просело дорожное полотно путепровода, движение по оживленной магистрали, прилегающим улицам оказалось затруднено, нарушилось транспортное сообщение. Путепровод возведен в 1985 году. Первоначально предполагалось заменить только одно пролетное строение, завершить восстановление к 1 октября, но объем работ после детального обследования вырос вдвое. Сметная стоимость строительства объекта составила более Br4,3 млн.-0-

Фото Оксаны Манчук