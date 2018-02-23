Движение транспорта вблизи "Линии Сталина" ограничат 24 февраля

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение всех видов транспорта будет ограничено 24 февраля на участке автодороги Р28 Минск-Молодечно-Нарочь вблизи историко-культурного комплекса "Линии Сталина" в связи с проведением там мероприятий, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Объезд будет организован по прилегающим автодорогам Н8949 Заславль-Бовбли, Н8951 Приморье-Бовбли-Рогово, а также автодороге М14 (вторая кольцевая дорога вокруг Минска).
Госавтоинспекция Минской области рекомендует автовладельцам планировать время и маршрут поездок с учетом этой информации, строго выполнять требования временных дорожных знаков и сигналов регулировщиков дорожно-патрульной службы.-0-
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