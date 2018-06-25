"Дзень вышыванкі" 2 июля украсит родными узорами Минск

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционный "Дзень вышыванкі" пройдет 2 июля в Минске на площадке у Дворца спорта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Центральном комитете БРСМ.

Масштабный праздник вовлечет минчан и гостей столицы в калейдоскоп активностей и событий. Главным атрибутом его станут элементы белорусского орнамента на одежде. И все, кто имеет таковые, поучаствуют в флешмобе "Усе ў вышыванках" и, при желании, селфи-фотоконкурсе.

На площадке будут работать фудкорт "Беларуская карчма", литературная гостиная "Смак роднай мовы", салон белорусского орнамента "Родныя ўзоры", интерактивные экспозиции "Родны кут" и "Народныя гульні", детская площадка. Ремесленники пригласят на мастер-классы в "Горад майстроў". Агроусадьбы со всей страны познакомят со своими предложениями.

Пользователи Instagram смогут побороться за призы в интернет-квесте "Мая Беларусь", а любители живых выступлений насладиться музыкально-танцевальными подарками участников творческой эстафеты "Беларусь - крыніца натхнення". Модницам и эстетам, наверняка, понравится дефиле моделей "Вянок прыгажосці". И, конечно, никто не удержится от танцев под зажигательные ритмы фольк-дискотеки.

Организаторы призывают трудовые коллективы присоединиться к акции "Падары немаўляці вышыванку" и посетить работниц, находящихся в декретном отпуске или в роддомах с 26 июня по 5 июля. Проект реализуют БРСМ совместно с Министерством культуры и Мингорисполкомом.-0-