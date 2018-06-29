"Дзень вышыванкi" в Минске: квест, интерактивные площадки, дефиле и кинопоказ

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске накануне Дня Независимости в третий раз пройдет праздник "Дзень вышыванкi", программа которого очень насыщенная и разнообразная, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Центральном комитете БРСМ.

Основные мероприятия "Дня вышыванкi" 2 июля развернутся на площадке у столичного Дворца спорта. Уже с 12.00 здесь начнет работу "Беларускі кірмаш".

Ярмарка объединит десятки площадок: фуд-корт "Беларуская карчма", фотомастерскую "Натхненне", литературную гостиную "Смак роднай мовы", выставку агроусадеб "Запрашаем да нас", салон белорусского орнамента "Родныя ўзоры", интерактивную площадку "Народныя гульні", мастер-классы "Горад майстроў", детскую игровую под открытым небом "Краіна дзяцінства". Здесь можно будет отведать блюда национальной кухни, пообщаться с белорусскими писателями и поэтами, получить в подарок снимок в вышиванке или с ростовыми куклами, сделать фото на фоне тантамаресок или "Месца для пацалункаў", познакомиться с экспозицией победителей и участников конкурса "Сэлфі&фота з вышыванкай", нанести в салоне "Родныя ўзоры" модные рисунки боди-арт, аквагрим, поучаствовать в создании полотен истории в стиле граффити, получить в подарок дизайнерскую майку с белорусским орнаментом за правильные ответы в викторине, создать неповторимый шедевр, расписав элементами национальной символики деревянные досточки, а также вдоволь наиграться в народные игры "Бабка Ганна", "Гуляць дык гуляць". Для самых маленьких участников праздника кукольный театр "Батлейка" отдела ремесел и традиционной культуры Лидского районного центра культуры и народного творчества подготовил представление по мотивам белорусских сказок.

Мастера народных промыслов познакомят с гончарным и кузнечным делом, резьбой по дереву, ткачеством, изготовлением разнообразных фигурок из соломки, техникой лепки игрушек из глины. К примеру, витебские кузнецы проведут для желающих мастер-класс по классической ручной ковке, продемонстрируют технологию изготовления каминных приборов, гвоздей, подков и других изделий с использованием старинных приемов, а кричевские умельцы научат изготовлению и игре на "Прыдняпроўскіх свістульках", способных воспроизводить голоса зверей и птиц.

Интерактивная экспозиция "Родны кут" (выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства, сувениров, аксессуаров с белорусским орнаментом), которая развернется в "Горадзе майстроў", объединит более полсотни мастеров из всех регионов Беларуси.

Зрелищной обещает стать и презентационная площадка белорусского агро и экотуризма "Запрашаем да нас". Она познакомит с колоритом сельской деревни и аутентичностью агроусадеб Брестчины - "Медвежья Завала" (Барановичский район); Витебщины - "Хутор Едишки" (Браславский район); Гродненщины - "Спадчына" (Сморгонский район); Минщины - "Равновесие" (Воложинский район); Могилевщины - "Серая шейка", "Лесной двор", "У Князева в Любуже" (Могилевский район), "Сядзiба Дудзiка" (Быховский район), этнохутор "Зеленая Роща" (г.Могилев). На этой площадке посетителей ждет ароматный чай, белорусские цибрики, домашние колбасы, сало, шашлыки, полендвицы, ароматные рульки, дегустация горячего хлеба собственного приготовления и даже демонстрация его производственного процесса.

Главная сцена начнет работу в 13.30. После торжественного открытия здесь состоится дефиле моделей "Вянок прыгажосцi" - показ от дизайнеров, работающих с этномотивами, участников конкурса "Лучший этнообраз" фестиваля моды и искусства "ЭтноСтиль", затем творческая эстафета "Беларусь - крыніца натхнення" - выступления творческих коллективов, эстрадных исполнителей из областей и Минска, фолк и фолк-рок-групп, а также "Disco-folk "Вышыванка.by" - молодежная дискотека с участием белорусских диджеев и звезд белорусской эстрады.

Впервые завершит праздник кинопоказ Open Air Cinema от партнеров проекта - сети "КиноМинска". На открытом воздухе во дворике отеля "Монастырский" (ул.Кирилла и Мефодия, 6) можно посмотреть фильм белорусских кинематографистов "Колесо времени", рассказывающий о Полесье - самобытном крае со своим языком и культурой, где природа завораживает первозданностью, а местные жители являются ее частью. На праздники они исполняют обрядовые ритуалы с магическими заговорами и молитвами. Чтобы почувствовать и понять этот край, надо послушать эти песни, увидеть обряды, прикоснуться к этой жизни.

Также впервые в программу праздника включен интернет-квест "Мая Беларусь". Организаторы подготовят специальные метки, которые можно будет найти по всей стране (9 меток в Минске и по 1 метке в каждом областном центре) - правила и подробности об игре и награждении ее победителей размещены на портале "Молодежь Беларуси" brsm.by.

Республиканский проект "Дзень вышыванкi" направлен на популяризацию национальных традиций, расширение культурной среды и духовного сознания белорусов, содействие развитию и реализации общественно значимых инициатив. Реализуется с 2016 года.

На этот праздник гостей приглашают приходить в одежде с национальным колоритом, принимать участие в республиканском флешмобе "Усе ў вышыванках" и получать сувениры от организаторов. Главным символом самого молодого праздника "Дзень вышыванкi" был и остается белорусский орнамент - узор-шифр, издавна ставший для белорусов своеобразным оберегом.

Организаторы праздника - Белорусский республиканский союза молодежи, Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет.-0-