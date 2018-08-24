Единый контакт-центр ЖКХ в Бресте начнет принимать звонки в сентябре

24 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте единый контакт-центр ЖКХ начнет принимать звонки от абонентов в сентябре текущего года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении жилищно-коммунального хозяйства.

Контакт-центр будет представлять собой единую точку для направления запросов по решению вопросов в сфере ЖКХ. Операторы будут круглосуточно принимать звонки по короткому номеру 115. Запуск проекта намечен на первую половину сентября. Изначально в зону обслуживания центра будут включены областной центр и Брестский район. Местные жители могут подать заявки на решение проблем, связанных с водоснабжением и водоотведением, отоплением, электро-, общестроительными и кровельными работами, неисправностями лифта, бытовыми услугами, санитарным состоянием и благоустройством.

"Работа контакт-центра направлена на повышение уровня обслуживания клиентов. Также ужесточится контроль за сроками и качеством выполнения заявок", - подчеркнули в управлении ЖКХ. В центре будут обслуживаться владельцы примерно 600 тыс. лицевых счетов. "На первоначальном этапе будут заключены договоры только со службами жилищно-коммунального хозяйства. Также ведем работу о присоединении товариществ собственников жилья", - добавили в управлении. Параллельно в Бресте заработает портал "Мой горад" 115.бел".

Единый контакт-центр разместится в здании областного управления ЖКХ. Первоначально планируется создать 11 рабочих мест. В перспективе к контакт-центру подключат предприятия Барановичей и Пинска, затем районных центров.-0-