12 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Екатерина Зенкевич избрана председателем Гомельского областного Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на первой сессии Гомельского областного Совета депутатов 28-го созыва депутат от Березинского избирательного округа №55 Екатерина Зенкевич единогласно избрана председателем. До этого она работала директором Гомельского областного территориального фонда государственного имущества.

Также на первой сессии избран заместитель председателя Гомельского облсовета. Им вновь стал депутат по Кристалловскому избирательному округу №10 Олег Иванцов, работающий в должности главного врача Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны.

Екатерина Зенкевич поблагодарила депутатов за оказанное доверие и подчеркнула, что основная работа народных избранников будет направлена на развитие и процветание Гомельской области. "Мы продолжим лучшие традиции, заложенные ранее, также нам предстоит привнести новые перспективные идеи и инициативы во всех сферах жизнедеятельности", - сказала председатель облсовета. 2018-й объявлен Годом малой родины, потому самое пристальное внимание будет уделено наведению порядка как в населенных пунктах, сельских и городских, так и на предприятиях, подчеркнула Екатерина Зенкевич. Кроме того, по ее словам, неизменной остается задача решения насущных вопросов, волнующих избирателей.

Также на сессии образовано 5 постоянных комиссий областного Совета депутатов: по мандатам, законности, местному управлению и самоуправлению; по экономике, бюджету, финансам и коммунальной собственности; по промышленности, строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству; по аграрным вопросам, экологии и проблемам преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; по развитию социальной сферы. Избраны председатели комиссий и утверждены их составы.

Председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник поблагодарил депутатов 27-го созыва за результативную работу, а также отметил, что в новом созыве основной вектор совместной работы органов исполнительной власти и депутатского корпуса будет базироваться на лучшем сформированном опыте и сориентирован на дальнейшее развитие региона и повышение благосостояния людей.

Всего в Гомельский областной Совет депутатов избраны 60 человек, 40% из них уже имеют опыт работы в облсовете.-0-