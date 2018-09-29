Экипажи пяти стран стартовали в водном марафоне по Неману и Августовскому каналу

29 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Экипажи байдарок пяти стран вышли на старт международного водного марафона по Неману и Августовскому каналу, передает корреспондент БЕЛТА.

Марафон "Августовский канал" проводится уже в 5-й раз. С каждым годом он привлекает все больше участников со всех регионов страны, а также других государств.

"Сегодня помимо белорусских команд соревнуются экипажи байдарок из России, Украины, Латвии и Литвы. Впрочем, наш марафон - это не столько спортивное, сколько туристическое событие. Возможность не только проверить свои силы, но и познакомится с Гродненским регионом, его достопримечательностями. Это также и возможность в очередной раз продемонстрировать потенциал региона в плане его привлекательности для активного туризма", - рассказал один из организаторов марафона заместитель председателя ОО "Республиканский туристско-спортивный союз" Сергей Коледа. Проведение соревнований приурочили к международному дню туризма. Кстати, одним из условий для участия в марафоне было использование не спортивной, а туристической байдарки.

Всего в марафоне стартовали почти 50 байдарок-двоек - это около 100 участников. В первый день им предстоит преодолеть около 35 км по Неману и Августовскому каналу от Центрального пляжа в Гродно до шлюза Немново. В среднем на этот путь подготовленным туристам требуется около 4,5 часов. Рекорд был установлен в прошлом году, когда один из экипажей прошел 35 км за 3 часа 58 минут.

Маршрут первого дня считается не сложным. А во второй день участникам придется непросто: их ждет 17-километровая дистанция по Августовкому каналу и рекам Черная Ганча и Осташанка. Последняя своим бурным течением порой напоминает таежную реку, поэтому участникам придется проявить все свои навыки.

"Важно, что у нас в регионе растет количество подобных мероприятий. Гродно и Гродненская область становятся все привлекательнее для любителей активного туризма и отдыха. Это люди разного возраста, профессий, жители разных стран. Тот же Неман, Августовский канал интересны туристам-водникам из зарубежья. Способствует тому и безвизовый режим, действующий на территории Гродненского района", - отметил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик. Он подчеркнул, что растущее количество участников таких марафонов, туристических слетов - лучше свидетельство того, что здоровый образ жизни, активный отдых становятся все популярнее.-0-