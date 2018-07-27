Экологический фестиваль "Споровские сенокосы" пройдет в Березовском районе 11 августа

27 июля, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. Экологический фестиваль "Споровские сенокосы-2018" пройдет в деревне Высокое Березовского района 11 августа, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор республиканского биологического заказника "Споровский" Вадим Протасевич.

Центральным событием фестиваля по традиции станет национальный чемпионат по ручному сенокошению. Нынче он пройдет в заказнике уже в 12-й раз. После состязаний косцов на арену Споровского болота выйдут любители футбола на болоте. Это зрелищное первенство также прописалось в программе фестиваля и проводится пятый год подряд. Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 1 августа.

В этом году мероприятие пройдет согласно инициативе "Питайся правильно, живи активно - это здорово и результативно" проекта международной технической помощи "Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь" (Белмед). Проект финансируется Европейским союзом и реализуется ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Беларуси. Инициатива принадлежит Березовскому районному экологическому общественному объединению "ЭкоРегион "Ясельда". Его активисты продвигают идею медленного питания, а также организацию на базе заказника "Споровский" центра активного отдыха и здоровой еды.

В этой связи участников и гостей фестиваля ждут мастер-классы по здоровому питанию, дегустация блюд национальной белорусской кухни. Будет работать студия настольных спортивных игр, где желающие смогут посоревноваться в бамперболе, городках, лапте. В программе мероприятия также катание на лошадях, игровые аттракционы, выставка-продажа сувенирной продукции, полевая каша и другие развлечения. Под занавес форума состоится концерт популярного белорусского исполнителя Саши Немо.

Экологический фестиваль "Споровские сенокосы" проводится под патронатом Березовского райисполкома, Глобального экологического фонда, представительства Европейского союза. Цель мероприятия - привлечь внимание общественности к проблеме сохранности болот.-0