12 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экомаршрут по местным достопримечательностям разработали в Шарковщинском районе Витебской области в Год малой родины. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила главный специалист отдела образования, спорта и туризма Шарковщинского райисполкома Наталья Орешкова.

Маршрут начинается в агрогородке Германовичи с посещения интерактивного экоцентра, расположенного в местной школе. Здесь гостям покажут, как формировались болота республиканского ландшафтного заказника "Ельня" и кто там обитает. Затем состоится визит в художественно-этнографический музей имени Язэпа Дроздовича, который расположен в стенах дворцово-паркового ансамбля графа Ширина XVIII века, с недавно реконструированным парком. Экскурсовод расскажет о местных достопримечательностях, а также познакомит с наиболее интересными фактами и легендами из истории графского рода. В Доме гончара, единственном подобном учреждении в Витебской области, мастер Сергей Рымденок проведет мастер-класс по старинному способу изготовления гончарных изделий.

Вторая часть маршрута связана с прохождением новой двухкилометровой экотропы "Прырода роднага краю". Она стартует от деревни Буды на берегу местного озера Волозево и проходит по лесным дорожкам с различными видами экосистем, в том числе через верховое болото. В начале маршрута размещены карт-схема тропы, велостоянка, большой навес, интерактивные стенды, скамейки, тропа обозначена указателями. На финише прогулки туристов ждет подъем на восьмиметровую обзорную вышку, с которой открываются чудесные виды на заказник.-0-