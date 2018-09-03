Экономический суд Витебской области возбудил дело о банкротстве Полоцкого райпо

3 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области возбудил дело о банкротстве Полоцкого районного потребительского общества (райпо) по инициативе предприятия и открыл в отношении должника конкурсное производство, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Согласно заявлению предприятия, по состоянию на 30 июля 2018 года его задолженность составила почти Br4 млн, имущество должника оценивается в сумму немногим более Br2,2 млн. Собрание уполномоченных общества приняло решение о нецелесообразности проведения досудебного оздоровления райпо, его ликвидации, а также подаче заявления о банкротстве ликвидируемого должника в связи с выявлением недостаточности стоимости имущества для удовлетворения требований кредиторов. В соответствии со ст.234 Закона об экономической несостоятельности (банкротстве), при таких обстоятельствах защитный период не применяется, процедура банкротства будет проведена в упрощенном порядке, отметили в пресс-службе. Полоцкий райисполком и Белкоопсоюз дали согласие на ликвидацию организации. Первое собрание кредиторов назначено на 30 ноября 2018 года.

Полоцкое райпо специализируется на розничной торговле в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями. Списочная численность работников составляет 56 человек.-0-