Экономика и соцсфера юго-востока Могилевской области развиваются на новом уровне - Мясникович

26 апреля, Славгородский район /Корр. БЕЛТА/. Экономика и соцсфера юго-востока Могилевской области развиваются на принципиально новом уровне. Об этом сегодня журналистам заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

Особое внимание государства способствует тому, чтобы этот регион не просто возрождался, а на принципиально новом уровне развивалась его экономика и социальная сфера, отметил спикер.

Михаил Мясникович напомнил, что в 2015 году был подписан указ №235 "О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области". Он предоставляет льготы и преференции хозяйствующим субъектам и гражданам этого региона, стимулирует создание новых предприятий, жилищное строительство.

В Совете Республики проанализировали первые результаты его реализации. "Можно говорить об экономическом и социальном эффекте", - отметил Михаил Мясникович.

Сегодня в Славгороде проходит выездное заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики. Обсуждаются вопросы повышения роли органов местного управления и самоуправления в решении вопросов устойчивого социально-экономического развития регионов. Сенаторы посетили Славгородскую среднюю школу №1, где обсудили работу местных Советов и актива в части минимизации последствий аварии на ЧАЭС, перспективы системы образования и повышения качества медпомощи в регионе. Михаил Мясникович во время посещения школы пообщался с первоклассниками и преподавателями.-0-