Экотропа откроется в заказнике "Соколиный" под Минском

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экологическая тропа откроется в заказнике "Соколиный" под Минском 6 октября, сообщили БЕЛТА в Центре экологического воспитания и развития.

Мероприятие приурочено к Европейским дням наблюдения за птицами (EuroBirdwatch 2018). После открытия экологической тропы в заказнике пройдет серия экскурсий для всех желающих. Результаты учета птиц войдут в общий отчет EuroBirdwatch 2018.

Биологический заказник "Соколиный" был создан в Минском районе для сохранения локального поселения пустельги обыкновенной, редкого сокола, занесенного в Красную книгу Беларуси. Это единственный специализированный резерват для популяции пустельги, гнездящейся на деревьях. Ежегодно в заказнике и его окрестностях гнездится около 10 пар соколов.

По словам директора Центра экологического воспитания и развития Руслана Шайкина, кроме природоохранной значимости, заказник "Соколиный" имеет значение как важный объект в системе экологического просвещения местного населения и воспитания подрастающего поколения. Заказник стал хорошей базой для разработки и апробации серии биотехнических мероприятий для птиц, выполняемых совместно с жителями городского поселка Мачулищи с привлечением учащихся местной школы.

Экологическая тропа в заказнике "Соколиный" создана по проекту "Мачулищи: экосообщество людей, соколов и сосен", который реализуется Центром экологического воспитания и развития совместно с Мачулищанским поселковым исполнительным комитетом при поддержке Европейской ассоциации местной демократии - ALDA и ПОО "Фонд имени Льва Сапеги". Проект направлен на привлечение местных жителей к мероприятиям по сохранению уникальной природы заказника.-0-